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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:58

Врач заявил о плановости операции, перенесенной Назарбаевым

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Операция, перенесенная бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, была плановой, сообщил директор по хирургии национального научного кардиохирургического центра Казахстана Юрий Пя.

"Операция (Нурсултана Назарбаева - ИФ) была запланирована в прошлом году. В силу его занятости мы решили провести, когда ему будет удобно. Мы решили провести операцию сегодня", - сообщил Пя журналистам в пятницу.

Он добавил, что операция прошла успешно.

"Самочувствие у него хорошее. Выписка ожидается в ближайшее время", - сообщил врач. Он добавил, что операция длилась около 2,5 часов, процедура проводилась без вскрытия грудной клетки.

СердцеНазарбаева работает самостоятельно, без кардиостимулятора, сообщил Пя.

"Сердце (Назарбаева - ИФ) как оставалось работать самостоятельно, так и работает самостоятельно. Я уверен, что оно будет работать еще длительное время. Я скажу, что обошлось без кардиостимулятора", - сказал он, отметив, что подобная операция Назарбаеву была проведена впервые.

В пятницу пресс-секретарь экс-президента Айдос Укибай сообщил, что Назарбаев перенес операцию на сердце.

"Операция прошла успешно. Угрозы жизни первого президента нет. Сейчас он находится под наблюдением", - написал он в твиттере.

Укибай сообщил, что операция проходила в Национальном научном кардиохирургическом центре под руководством известного кардиохирурга Пя.

Возглавлявшему Казахстан порядка 30 лет Назарбаеву сейчас 82 года. В отставку с поста главы государства он ушел в марте 2019 года.

Казахстан Нурсултан Назарбаев
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