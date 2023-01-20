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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:19

Узбекистан на четыре месяца прекратит экспортировать лук

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В Узбекистане запретили экспорт репчатого лука с января и до начала мая для стабилизации цен и удовлетворения внутреннего спроса, сообщил представитель Минсельхоза.

Он объяснил, что из-за экстремальных морозов в республике в последние десять дней лук, хранившийся на открытых площадках, замерз. Средняя розничная цена лука в республике выросла вдвое - до 6-8 тысяч сумов (0,53-0,7 доллара) за килограмм.

Минсельхоз оценивает потребность населения в луке с января по апрель, до появления нового урожая, в 346 тысяч тонн. На сегодняшний день подтверждены запасы примерно в 320 тысяч тонн, недостающий объем лука планируют импортировать.

На юге Узбекистана ранние сорта лука возделывают с весны, и по расчетам Минсельхоза, его дефицита не будет.

В 2022 году в Узбекистане произвели более 22,5 млн тонн овощей и фруктов, рост производства достиг 105%.

В Узбекистане с 10 января установились морозы, которые не наблюдались в последние годы - до минус 17-23 градусов ночью, днем - до 8-15 градусов.

Узбекистан Минсельхоз
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