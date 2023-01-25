Узбекистан после перерыва возобновил поставки электроэнергии в Афганистан

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Узбекистан 25 января возобновил поставки электроэнергии в Афганистан, прекращенные 14 января из-за экстремальных холодов и роста внутреннего потребления, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе узбекского Министерства энергетики.

Экспорт электроэнергии восстановлен в объемах, соответствующих договоренностям.

Узбекское АО "Национальные электрические сети" заключило в 2019 году контракт с афганской DABS на поставку ей до 6 млрд кВт.ч электроэнергии ежегодно сроком на 10 лет на условиях "бери или плати". Объем поставок электроэнергии афганским потребителям из Узбекистана составляет около 35 МВт в сутки.

В 2022 году в Афганистан было поставлено около 2 млрд кВт.ч.