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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:03

Узбекистан после перерыва возобновил поставки электроэнергии в Афганистан

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Узбекистан 25 января возобновил поставки электроэнергии в Афганистан, прекращенные 14 января из-за экстремальных холодов и роста внутреннего потребления, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе узбекского Министерства энергетики.

Экспорт электроэнергии восстановлен в объемах, соответствующих договоренностям.

Узбекское АО "Национальные электрические сети" заключило в 2019 году контракт с афганской DABS на поставку ей до 6 млрд кВт.ч электроэнергии ежегодно сроком на 10 лет на условиях "бери или плати". Объем поставок электроэнергии афганским потребителям из Узбекистана составляет около 35 МВт в сутки.

В 2022 году в Афганистан было поставлено около 2 млрд кВт.ч.

Узбекистан Афганистан Минэнерго DABS
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