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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:37

Вашингтон и его партнеры планируют в марте пересмотреть потолок цен на нефть из РФ

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Замминистра финансов США Уолли Адейомо в ходе виртуальной встречи с коллегами из стран коалиции, участвующих в установлении потолка цен на российскую нефть, договорились пересмотреть уровень ограничения цен на нефть из РФ в марте 2023 года.

"Замминистры договорились провести пересмотр уровня ценового потолка на сырую нефть в марте. Это позволит коалиции учесть изменения на мировых рынках", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минфина США по итогам виртуальной встречи.

Отмечается, что участники "подтвердили свое согласие относительно подхода к переработанным нефтепродуктам, в рамках которого будут введены два отдельных ограничения в дополнение к потолку цен на сырую нефть".

"Одно ограничение для нефтепродуктов, которые продаются с надбавкой по отношению к сырой нефти, таким как дизельное топливо или бензин, а другое - для продуктов, которые стоят дешевле сырой нефти, таким как мазут", - подчеркивается в сообщении.

Планируется, что США и их партнеры введут потолок цен на нефтепродукты из РФ 5 февраля 2023 года. Потолок на сырую нефть начал действовать в конце прошлого года.

Минфин США
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