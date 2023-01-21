Что случилось этой ночью: суббота, 21 января

Осечкин и Монеточка иноагенты, новые санкции против "Вагнера", астронавты вернулись на МКС

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших у утру:

- Основатель проекта "Гулагу.нет" Осечкин и певица Монеточка признаны иноагентами. Соответствующая информация размещена на сайте Минюста.

- Вашингтон анонсировал новые санкции против группы "Вагнер" на следующей неделе. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

- Астронавты вернулись на борт МКС, выполнив монтажные работы. Они закончили работы по модернизации системы энергоснабжения.

- Вашингтон и его партнеры планируют пересмотреть потолок цен на нефть из РФ. Планируется, что США введут потолок цен 5 февраля 2023 года