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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:37

Что случилось этой ночью: суббота, 21 января

Осечкин и Монеточка иноагенты, новые санкции против "Вагнера", астронавты вернулись на МКС

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших у утру:

- Основатель проекта "Гулагу.нет" Осечкин и певица Монеточка признаны иноагентами. Соответствующая информация размещена на сайте Минюста.

- Вашингтон анонсировал новые санкции против группы "Вагнер" на следующей неделе. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

- Астронавты вернулись на борт МКС, выполнив монтажные работы. Они закончили работы по модернизации системы энергоснабжения.

- Вашингтон и его партнеры планируют пересмотреть потолок цен на нефть из РФ. Планируется, что США введут потолок цен 5 февраля 2023 года

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