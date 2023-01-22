В Нью-Йорке на фоне наплыва мигрантов откроют новый центр их содержания

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Нью-Йорк столкнулся с сильнейшим потоком людей, ищущих убежища, и городские власти откроют еще один центр их содержания - в круизном терминале Бруклина, говорится в заявлении мэра города Эрика Адамса.

"Наш город оказался в переломной точке: с прошлой весны в Нью-Йорк прибыли свыше 41 тысячи претендентов на получение убежища, и сейчас мы имеем дело примерно с 28 тысячами человек", - отмечается в пресс-релизе.

"В центре оказания помощи, вплоть до возобновления сезона круизов весной, будут принимать мужчин, достигших совершеннолетия, и предоставлять им набор услуг, а также гарантируют, что они доберутся до места назначения, если речь идет не о Нью-Йорке", - также говорится в документе.

Всего центр в круизном терминале сможет принять тысячу человек. Ранее власти открыли еще четыре центра помощи мигрантам.

В свою очередь Bloomberg отмечает, что многие мигранты прибыли из Венесуэлы, Никарагуа, с Кубы.

На прошлой неделе Адамс совершил визит в штат Техас к границе США с Мексикой. Он подверг критике руководство этого штата, обвинив его в том, что оно отправляет мигрантов на автобусах в Нью-Йорк и другие американские города.