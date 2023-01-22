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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 14 мая

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В Турции 14 мая состоятся президентские и парламентские выборы, сообщил в воскресенье турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Он объявил эту дату в ходе встречи с молодежью в провинции Бурса.

Изначально выборы были намечены на 18 июня, однако Эрдоган неоднократно заявлял, что голосование может состояться раньше. В его партии указывали, что выборы в июне совпадут с высоким туристическим сезоном, поэтому их лучше перенести.

Предвыборные опросы показывают, что борьба как на президентских, так и на парламентских выборах будет упорной.

Западные СМИ называют грядущие выборы "самым большим испытанием" для Эрдогана за последние 20 лет.

Турция
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