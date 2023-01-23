Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Что случилось этой ночью: понедельник, 23 января

Объявление даты президентских и парламентских выборов в Турции, заявление Макрона о возможных поставках танков Leclerc Украине, прием заявок айтишников на отсрочку от призыва

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 14 мая. Об этом сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Изначально голосование было намечено на 18 июня, однако президент Турции неоднократно заявлял, что оно может состояться раньше.

- Макрон допустил возможность поставок Украине танков Leclerc. Однако, по его словам, "это не должно привести к эскалации" или ослабить обороноспособность Франции, при этом "должно стать реальной и эффективной поддержкой" Украине.

- Минцифры с 23 января начнет принимать заявки на отсрочку от призыва для IТ-специалистов. После получения данных, ведомство передаст их в Минобороны до 1 марта. С 1 апреля по 15 июля призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке.

- Германия не будет препятствовать Польше при поставке немецких танков Украине. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, отметив, что Варшава получит разрешение на поставку танков Leopard-2 при соответствующей просьбе.

- Подозреваемый в причастности к стрельбе в калифорнийском Монтерей-Парке был найден мертвым. Следователи подтвердили, что мужчина является тем же человеком, которого подозревают в организации массовой стрельбы.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Главы МИД стран ЕС в понедельник обсудят помощь Украине

Главы МИД стран ЕС в понедельник обсудят помощь Украине

Подозреваемый в причастности к стрельбе в калифорнийском Монтерей-Парке был найден мертвым

Германия не будет препятствовать Польше при поставке немецких танков Украине

Байден выразил соболезнования близким жертв стрельбы в калифорнийском Монтерей-Парке

Байден выразил соболезнования близким жертв стрельбы в калифорнийском Монтерей-Парке

Президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 14 мая

Нетаньяху отправил в отставку главу МВД Израиля из-за решения Верховного суда

Нетаньяху отправил в отставку главу МВД Израиля из-за решения Верховного суда

Макрон и Шольц заявили о намерении и дальше поддерживать Украину

Девять человек погибли в результате стрельбы в штате Калифорния

Девять человек погибли в результате стрельбы в штате Калифорния

Рейтинги президента и премьера Франции понизились на фоне планов пенсионной реформы

Что случилось этой ночью: воскресенье, 22 января

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });