Президент Туркменистана подписал закон о неприкосновенности Гурбангулы Бердымухамедова

Гурбангулы Бердымухамедов Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Конституционный закон "О Национальном Лидере туркменского народа" обеспечил экс-президенту Гурбангулы Бердымухамедову и членам его семьи право неприкосновенности и ряд других льгот.

Президент страны Сердар Бердымухамедов подписал закон, согласно которому национальный лидер туркменского народа и члены его семьи обладают правом неприкосновенности, оно также относится к его собственности и имуществу, находящемуся в собственности членов семьи.

21 января состоялось совместное заседание парламента - Милли Генгеша Туркменистана, на котором было принято решение о закреплении статуса национального лидера за экс-президентом Гурбангулы Бердымухамедовым.

Он возглавил созданный высший представительный орган народной власти - Халк Маслахаты (Народный совет). Статья 5 нового закона констатирует, что "Национальный Лидер туркменского народа является постоянным членом Халк Маслахаты Туркменистана".

Закон также предусматривает обеспечение госзащиты национальному лидеру и членам его семьи, обеспечение государством условий для осуществления деятельности, защита его прав и свобод, жизни, чести и достоинства. Также оказание служебных, жилищных, социальных, транспортных, коммуникационных, медицинских, санаторных и других услуг Национальному Лидеру туркменского народа, а также материальное обеспечение осуществляются уполномоченными государственными органами.

Препятствование законной деятельности Национального Лидера, его унижение, действия против его чести и достоинства влекут за собой ответственность.

Финансирование расходов, предусмотренных данным законом, осуществляется за счёт средств Государственного бюджета Туркменистана.

Национальный лидер имеет право обращаться к народу Туркменистана по важным вопросам государственного устройства, внутренней и внешней политики и безопасности страны, программ социально-экономического развития, выступать с инициативой, обязательной к рассмотрению государственными органами, а также должностными лицами.