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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:05

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов стал генералом армии

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Президенту Туркменистана, главнокомандующему Вооруженными силами страны Сердару Бердымухамедову присвоено воинское звание генерал армии.

Соответствующее постановление Меджлиса (парламента) Туркменистана опубликовано в пятницу в правительственной газете "Нейтральный Туркменистан" и других ведущих СМИ страны.

В постановлении парламента отмечается, что это решение принято "в соответствии со статьей 81 Конституции Туркменистана". В п.9. ст.81 говорится, что Меджлис "учреждает государственные награды, награждает президента Туркменистана государственными наградами, присваивает ему воинские звания и иные государственные звания".

27 января в Туркменистане отмечается День защитников Отечества.

Экс-президент Туркменистана, отец Сердара Гурбангулы Бердымухамедов также имеет воинское звание генерала армии.

Сердару Бердымухамедову 41 год.

Туркменистан
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