Минкультуры Киргизии попросило суд закрыть "Азаттык Медиа"

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Киргизии направило в Ленинский районный суд иск о прекращении деятельности учреждения "Азаттык Медиа" (структура радио "Свобода", признанной в России иноагентом) как средства массовой информации.

Об этом "Интерфаксу" сообщил представитель министерства. По его словам, "Азаттык" проигнорировало требование удалить видеоматериал о конфликте на киргизско-таджикской границе.

В Минкультуры считают, что "действия "Азаттык Медиа" противоречат требованиям закона "О средствах массовой информации", в соответствии со статьей 23 не допускается пропаганда войны, насилия и жестокости, национальной, религиозной исключительности и нетерпимости к другим народам и нациям".

16 сентября Минкультуры Киргизии выявило видеозапись на ресурсе "Настоящее время" (подведомственная структура "Азаттык Медиа", признана в России иноагентом), в которой, как считают в ведомстве, "были применены элементы языка вражды, неподтвержденная информация". Редакция не удалила этот материал по требованию чиновников, после чего сайт был заблокирован. Позднее стало известно о блокировке банковских счетов "Азаттык Медиа".