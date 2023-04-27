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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Деятельность национальной службы Радио "Свобода" прекращена решением суда в Киргизии

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Бишкека удовлетворил иск Минкультуры и постановил закрыть "Азаттык Медиа" (киргизская служба Радио "Свобода", признанного в РФ иноагентом), заявили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

23 января в министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Киргизии сообщили "Интерфаксу", что ведомство обратилось в Ленинский районный суд Бишкека с иском о прекращении деятельности учреждения "Азаттык Медиа" как средства массовой информации.

В ведомстве заявили, что "Азаттык Медиа" проигнорировал требование удалить видеоматериал о конфликте, произошедшем в сентябре 2022 года на киргизско-таджикской границе.

В Минкультуры считают, что "действия "Азаттык Медиа" противоречат требованиям закона "О средствах массовой информации", в соответствии со статьей 23 не допускается пропаганда войны, насилия и жестокости, национальной, религиозной исключительности и нетерпимости к другим народам и нациям"

16 сентября 2022 года Минкультуры Киргизии установило наличие видеоматериала на ресурсе "Настоящее время" (подведомственная структура "Азаттык Медиа", признана в РФ иноагентом), в эфире которого, как считают в ведомстве, "были применены элементы языка вражды, неподтвержденная информация". Требование удалить материал редакция проигнорировала, после чего последовала блокировка ресурса. Позднее сообщалось о блокировке банковских счетов "Азаттык Медиа".

Киргизия
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