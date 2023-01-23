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Инвестор-активист Elliott купил акции Salesforce на несколько миллиардов долларов

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Американская инвесткомпания Elliott Management Corp приобрела пакет акций Salesforce Inc, поставщика облачных корпоративных решений для взаимодействия с клиентами, общей стоимостью в несколько миллиардов долларов. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Elliott известна как один из крупнейших и наиболее успешных инвесторов-активистов. Приобретая акции компаний, она обычно стремится получить место в совете директоров и настаивает на операционных и других изменениях.

"Salesforce является одним из ведущих разработчиков ПО в мире, и, следя за компанией почти двадцать лет, мы прониклись глубоким уважением к ее главе Марку Бениоффу и тому, что он создал", - заявил управляющий партнер Elliott Джесси Кон.

"Мы рассчитываем на конструктивное сотрудничество с Salesforce, чтобы добиться стоимости, которую заслуживает компания ее масштаба", - сказал он.

Ранее в этом месяце Salesforce Inc. объявила о намерении сократить штат сотрудников примерно на 10% в рамках реорганизации бизнеса. Кроме того, компания планирует продать часть недвижимости и сократить площадь офисных помещений. В совокупности эти меры, как ожидается, должны снизить расходы, повысить операционную рентабельность и поддержать рост бизнеса.

Акции Salesforce прибавляют в цене 3,2% в ходе предварительных торгов в понедельник. С начала текущего года их стоимость увеличилась на 14%.

Elliott Management Salesforce
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