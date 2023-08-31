Поставщик облачных решений Salesforce увеличил квартальную прибыль в 19 раз

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Американский поставщик облачных корпоративных решений для взаимодействия с клиентами Salesforce Inc. во втором квартале 2024 финансового года (май-июль) увеличил чистую прибыль почти в 19 раз, выручку - на 11%, причем скорректированная прибыль и выручка превысили прогнозы рынка.

Кроме того, Salesforce дала сильные прогнозы на третий финквартал и фингод в целом.

Чистая прибыль компании в отчетный период составила $1,27 млрд, или $1,28 в расчете на акцию, по сравнению с $68 млн, или 7 центами на акцию, полученных за сопоставимый период прошлого года.

Скорректированная прибыль составила $2,12 на акцию.

Выручка выросла на 11%, до $8,6 млрд с $7,72 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне $1,90 центов на акцию при выручке в $8,53 млрд.

Продажи в сегменте поддержки и подписок в минувшем квартале увеличились до $8,01 млрд с $7,14 млрд, выручка от продажи профессиональных услуг - до $597 млн с $577 млн.

По прогнозу Salesforce, ее скорректированная прибыль в третьем финквартале составит $2,05-2,06 на акцию при выручке в $8,7-8,72 млрд. Эксперты в среднем ожидают, что эти показатели составят соответственно $1,84 на акцию и $8,67 млрд.

По итогам всего финансового года компания планирует получить скорректированную прибыль в диапазоне $8,04-8,06 на акцию и выручку в размере $34,7-34,8 млрд. Консенсус-прогноз аналитиков составляет $7,42 на акцию и $34,66 млрд соответственно.

Компания объявила о своем первом обратном выкупе акций на сумму $10 млрд.

За последние 12 месяцев капитализация Salesforce выросла на 62% и составляет сейчас порядка $206,45 млрд.