Глава МИД Франции уверена, что Совет ЕС согласует военную помощь Украине в 500 млн евро

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна отметила важность продолжения странами Евросоюза помощи Украине, включая военную, и выразила мнение, что в понедельник Совет ЕС согласует новый транш в 500 млн евро для украинских вооруженных сил.

"Здесь, в Брюсселе, мы обсудим возможность предоставить новый транш в 500 млн евро через Европейский фонд мира. И у меня нет сомнений, что мы сегодня примем это решение", - сказала глава французского МИД журналистам перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам, одним из главных вопросов повестки которого является украинский конфликт.

"Мы продолжим нашу помощь Украине, будь то экономическая, финансовая, дипломатическая или политическая, но также, конечно, и военная, и эту помощь мы даже усилим", - заявила она.

Колонна напомнила, что Франция уже направила Украине противовоздушное вооружение. "Кроме того, президент республики принял решение предоставить Украине некоторое количество танков AMX-10. Я считаю, что это знак нашей решимости поддерживать Украину столь долго, сколько понадобится, и на уровне, который необходим", - отметила французский министр.

На вопрос о возможности поставок Украине тяжелых танков, в частности германских Leopard 2, Колонна ответила, что накануне на встрече в Париже президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц уже высказались на этот счет.

"Что касается нас, все варианты возможны. После решения поставить некоторое количество легких танков со стороны Франции, дальнейшее должно рассматриваться в координации между союзниками при совместном изучении того, каковы потребности и какой должна быть реакция на них", - считает глава французского МИД.

В минувшее воскресенье Макрон заявил, что не исключает поставок Киеву основных боевых танков AMX-56 Leclerc, но решение будет принято исходя из ряда условий.

"Насчет Leclerc, я попросил министра обороны проработать этот вопрос. Ничего не исключено", - сказал президент Франции на совместной пресс-конференции с Шольцем.

Однако он отметил, что есть три критерия, на основе которых будет приниматься решение. Во-первых, по его словам, "это не должно привести к эскалации". Кроме того, "это должно стать реальной и эффективной поддержкой" Украине. И, в-третьих, как сказал Макрон, этот шаг не должен ослабить "наши собственные оборонные возможности".