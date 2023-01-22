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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Макрон допустил возможность поставок Украине танков Leclerc

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье заявил, что не исключает поставок Киеву основных боевых танков AMX-56 Leclerc, но решение будет принято исходя из ряда условий.

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"Насчет Leclerc, я попросил министра обороны проработать этот вопрос. Ничего не исключено", - сказал Макрон на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Однако он отметил, что есть три критерия, на основе которых будет приниматься решение. Во-первых, по его словам, "это не должно привести к эскалации". Кроме того, "это должно стать реальной и эффективной поддержкой" Украине. И, в-третьих, как указал Макрон, этот шаг не должен ослабить "наши собственные оборонные возможности".

Шольца в свою очередь спросили на пресс-конференции о поставках танков Leopard. Канцлер ФРГ указал, что "мы продолжим действовать, тщательно координируя шаги с нашими друзьями и союзниками".

Ранее Елисейский дворец объявил, что Макрон пообещал поставить Киеву "танки французского производства". Французские СМИ уточнили, что речь идет о машинах AMX-10 RC - тяжелых бронеавтомобилях, классифицируемых также как колесные танки.

Западные СМИ уточняли, что, хотя Польша и Финляндия выражали желание поставлять Украине танки Leopard 2 немецкого производства, для этого им нужно получить разрешение Берлина из-за принятых ФРГ ограничений на экспорт вооружений.

На прошлой неделе Шольц заявлял, что ведет консультации с союзниками по поводу возможной передаче танков Украине, любые объявления в этой сфере должны быть согласованы с партнерами. В свою очередь вице-канцлер Роберт Хабек отмечал, что Берлину будет проще принять решение в отношении поставок танков в том случае, если сначала свои танки передадут США.

Франция Эммануэль Макрон Украина
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