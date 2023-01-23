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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Алжир и Италия обсудили создание мультимодального трубопровода для газа и электричества

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Алжир и Италия намерены создать мультимодальный трубопровод для транспортировки энергоресурсов из Африки в Европу.

"Мы подписали соглашение о намерении начать исследования, а затем и создание газопровода и не только в том виде, в котором он существует сейчас. Через эту систему можно будет транспортировать и газ, и водород, и аммиак, и электричество", - приводит агентство EFE слова президента Алжира Абдельмаджида Теббуна с совместной пресс-конференции с главой Совета министров Италии Джорджей Мелони.

По словам Теббуна, "речь идет о важном проекте, который превратил бы Италию в поставщика энергии для всей Европы". При этом он выразил надежду на то, что на реализацию всех этих планов уйдет не очень много времени.

Алжир. Италия
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