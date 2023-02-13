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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Италия рассматривает перспективу стать газовым хабом

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Италия уже в 2023 году сможет полностью прекратить закупки российского газа, а в будущем сможет стать газовым хабом в том числе за счет увеличения поставок из Азербайджана, сказал изданию Il Messagero министр по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо накануне поездки в Баку.

"В течение этого года мы откажемся от поставок газа из России, а в будущем сами сможем снабжать газом другие страны и превратимся в газовый хаб, в том числе благодаря удвоению мощности газопровода TAP (с 10 до 20 млрд кубометров в год к 2027 году - ИФ)", - заявил Урсо.

По его словам, два регазификационных комплекса в Пьомбино и Равенне, которые будут введены в строй до лета, будут производить те самые 10 млрд кубометров газа в год. "Именно столько мы импортировали из России за прошлый год", - отметил министр.

Урсо напомнил, что в 2021 году 40% потребляемого газа Италия получала из России, в 2023 году этот объем снизился уже до 16%.

Итальянские чиновники в последние месяцы регулярно говорят о поисках альтернативных поставщиков газа для того, чтобы больше не покупать газ у России.

В январе президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил, что в 2021 году его страна экспортировала в Европу более 8 млрд кубометров газа, а в 2023 году планирует поставить туда почти 12 млрд кубометров, а общий объем экспорта доввести до 24 млрд кубометров. Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон говорила, что в 2022 году поставки газа из Азербайджана в Евросоюз увеличились на 40%.

Италия Азербайджан Адольфо Урсо TAP
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