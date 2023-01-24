Лавров прибыл на переговоры в королевство Эсватини

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник вечером прибыл в королевство Эсватини (бывший Свазиленд - ИФ), передает корреспондент "Интерфакса".

Как ожидается, во вторник глава российского внешнеполитического ведомства проведет переговоры с министром иностранных дел Эсватини Тули Дладлой и главным секретарем, и.о. министра национальной обороны и безопасности Эсватини принцем Сикало Дламини, а также встретится с премьер-министром королевства Клеопасом Дламини.

Кроме того, ожидается церемония подписания межправительственного соглашения о безвизовых поездках для владельцев дипломатических и служебных паспортов.