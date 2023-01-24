Лавров прибыл в Анголу

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник прибыл в Анголу, сообщает корреспондент "Интерфакса".

В Луанду – столицу Анголы – Лавров прибыл из королевства Эсватини в рамках своего продолжающегося африканского турне.

Как ожидается, в рамках визита глава МИД РФ проведет переговоры с министром иностранных дел Анголы Тете Антониу и встретится с президентом страны Жоау Лоуренсу.

Лавров также примет участие в церемонии возложения венка к саркофагу Агостинью Нето и второго президента Анголы Жозе Эдуарду Душ Сантуша.