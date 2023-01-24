Владельцы офисов в Сан-Франциско и Лондоне подали в суд на Twitter за неуплату аренды

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Владелец здания, в котором находится штаб-квартира американской Twitter Inc в Сан-Франциско, подал на компанию в суд, обвинив ее в неуплате аренды.

В иске, поданном компанией SRI Nine Market Square LLC, говорится, что площадка нарушила соглашение договора об аренде в декабре, не выплатив месячную аренду в размере около $3,4 млн, в связи с чем 5 декабря получила уведомление о неисполнении договорных обязательств. Владелец здания получил положенную ему сумму за счет кредитной линии, которую Twitter использовала в качестве гарантийного взноса.

Между тем компания "вновь нарушила арендное соглашение, не выплатив месячную аренду и дополнительную аренду в рамках соглашения в январе 2023 года" в размере около $3,428 млн, отмечается в иске. SRI Nine Market Square получила еще $266 тыс. за счет кредитной линии, таким образом на текущий момент Twitter должна $3,16 млн.

SRI Nine Market Square хочет, чтобы компания увеличила лимит кредита до $10 млн в связи с условиями договора, предусматривающими подобную возможность в случае смены ее руководства. В конце октября Twitter приобрел миллиардер Илон Маск. В иске говорится, что площадка отказывается это делать.

Кроме того, аналогичный иск подал владелец офисов в центре Лондона Crown Estate, пишет MarketWatch. Там подтвердили, что обратились в суд, но не уточнили, какую конкретно сумму не выплатила Twitter.

В декабре зарубежные СМИ сообщили, что компания прекратила платить аренду за некоторые офисы в рамках мер по сокращению расходов после того, как ее возглавил Маск. В начале января против Twitter подал иск еще один арендодатель в Сан-Франциско.