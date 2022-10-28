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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:23

Маск возглавил Twitter

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Американский миллиардер Илон Маск стал руководителем Twitter, сообщает телеканал CNBC.

По данным телеканала, Маск стал главой Twitter (социальная сеть заблокирована в РФ).

"Генеральный директор Twitter Параг Агравал и финансовый директор Нед Сигал покинули штаб-квартиру компании в Сан-Франциско и не вернутся", - отмечает телеканал.

Как сообщалось, Twitter приняла предложение Маска о покупке за $44 млрд 25 апреля.

Однако в середине мая бизнесмен заявил, что дальнейшего движения сделки не будет, пока Twitter не прояснит ситуацию относительно доли фейковых аккаунтов в соцсети.

Уже в июне Маск пригрозил разорвать сделку в связи с тем, что компания отказывается предоставить ему запрошенные данные. Тогда представитель Twitter заявлял, что в компании продолжают делиться информацией с Маском, чтобы закрыть сделку в соответствии с условиями заключенного соглашения.

Когда Маск заявил, что расторгает сделку, Twitter подал в суд на миллиардера, утверждая, что Маск "отказывается выполнять свои обязательства перед Twitter и его акционерами, потому что сделка, которую он подписал, больше не служит его личным интересам".

У Маска было время до пятницы, чтобы завершить сделку по приобретению Twitter или столкнуться с судебным разбирательством с компанией.

Илон Маск Twitter
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