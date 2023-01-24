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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

Саакашвили заразился коронавирусом

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Находящийся в заключении экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заразился коронавирусом. Об этом сообщил во вторник вечером его адвокат Шалва Хачапуридзе.

"У Саакашвили подтвержден ковид", - написал адвокат в социальных сетях.

Хачапуридзе при этом заявил, что к Саакашвили в больничную палату, где он сейчас находится, посетители, включая адвокатов, входят с соблюдением необходимых антикоронавирусных мер.

"Как? Мы все заходим к нему замотанные", - написал адвокат.

Адвокат также написал, что Саакашвили во вторник в очередной раз потерял сознание в больнице.

Представители тбилисской клиники "Вивамед", где Саакашвили проходит лечение, пока не прокомментировали заявление адвоката о том, что у экс-президента выявлен коронавирус. Данную информацию также пока не прокомментировали в специальной пенитенциарной службе Минюста Грузии.

Михаил Саакашвили
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