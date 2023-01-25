В России коронавирусом за сутки заболели свыше 6,4 тыс. человек

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России составил более 6,4 тысячи случаев, скончались 44 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

"Выявлено 6 442 новых случая COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 899 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 7,3%", - сообщили в оперштабе.

По данным оперштаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 36 субъектах РФ, снижение - в 40 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в девяти субъектах.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 4 702 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 увеличилось на 1 740.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 44 человека, накануне сообщалось о 42 умерших.

"Выздоровели за сутки 5 542 человека, или на 1,4% больше в сравнении с 24 января", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 910 020 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 394 821 умерший и 21 321 174 выздоровевших.