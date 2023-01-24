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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

Глава МАГАТЭ настаивает на зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Обстановка вокруг Запорожской АЭС остается напряженной, необходимо обеспечить безопасность этого ядерного объекта от военных действий, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Мы обеспечили наше постоянное присутствие (на АЭС), и я хотел бы, чтобы была установлена зона ядерной безопасности. То есть речь о том, чтобы было создано нечто изолированное – зона, исключенная из всех военных действий", - сказал Гросси во вторник на слушаниях комитета по иностранным делам и подкомитета по безопасности и обороне Европейского парламента.

"Принцип заключался бы в том, что нельзя стрелять по сооружениям и нельзя использовать объект для размещения на нем боеприпасов для стрельбы по противнику", - пояснил глава МАГАТЭ.

По его словам, это уже обсуждается некоторое время. Гросси добавил, что его часто спрашивают, почему так сложно и долго решается вопрос о защите АЭС. "Проблема в том, что любое предложение, любая предполагаемая мера должна рассматриваться через призму военных действий и целей тех и других", - продолжил Гросси, отметив, что приходится не просто обсуждать технические аспекты, а в этом участвуют военные, дипломаты, политические деятели.

Отвечая на вопросы европейских депутатов, генеральный директор МАГАТЭ счел необходимым объяснить, что он не имел в виду "демилитаризованную зону" в чистом виде. "Я бы сказал, что демилитаризованная зона – это более амбициозная цель. Повсюду расположены военные силы. (...) Тысячи солдат и тяжелое вооружение с обеих сторон. Демилитаризованная зона – это иное, и оно требует, вероятно, более широких переговоров", - сказал Гросси.

В данном случае, по словам главы МАГАТЭ, речь идет о "воздержании от военных действий, направленных со стороны электростанции и против нее".

Условия такой зоны требуют также, чтобы российская сторона не размещала боеприпасы и тяжелое вооружение в пределах электростанции, уточнил он.

И для обеспечения такой зоны "нужно политическое решение, все технические аспекты более-менее обсуждены", сказал Гросси.

Украина Запорожская АЭС Рафаэль Гросси МАГАТЭ
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