Глава "Росатома" заявил, что обстановка на ЗАЭС остается критической

Ситуация с теплоснабжением Энергодара приемлемая, действует временная схема

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Обстановка на Запорожской атомной электростанции еще не миновала критической фазы, хотя в последние недели "прилеты" на ЗАЭС не были зафиксированы, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"К сожалению, пока критическая фаза не миновала, линия разделения войск проходит просто в контактной близости от атомной станции. Об этом говорят инспекторы МАГАТЭ, они слышат взрывы, слышат отголоски канонады", - сказал Лихачев журналистам.

Вместе с тем, он отметил, что "в последние недели мы не фиксировали прилетов на атомную станцию, хотя попытки беспилотников входить на территорию ЗАЭС были". Эти попытки, добавил Лихачев, были пресечены службой безопасности.

"Трудовой коллектив, несмотря на это давление, справляется с жизнедеятельностью, обеспечением безопасности. В целом станция не вырабатывает сейчас электроэнергию по целому ряду причин, но два блока находятся в так называемом горячем останове", - сказал глава "Росатома".

Он пояснил, что это означает, что без ядерной реакции, за счет электричества реакторы вырабатывают тепловую энергию и за счет этого устойчиво снабжают теплом город Энергодар. "Мы считаем ситуацию с теплоснабжением Энергодара приемлемой, хотя, конечно, если так можно выразиться, это временная схема. Держится она не только за счет атомной станции, но еще большого количества мобильных блочных котельных, которые мы поставили - Российская Федерация, "Росатом" - на станцию, в город, но и ценой героических усилий коллектива", - сказал Лихачев.

Он выразил уверенность, что Энергодару удастся пережить тяжелые времена и вернуться к штатной эксплуатации атомной станции.