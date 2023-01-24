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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:03

Абхазия ведет переговоры с РФ о кредите в 1,5 млрд рублей на развитие энергоотрасли

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Руководство Абхазии ведет переговоры с Россией о предоставлении инфраструктурного кредита в размере 1,5 млрд рублей для развития энергетической отрасли, заявил премьер-министр республики Александр Анкваб.

На совещании в администрации президента Абхазии Анкваб сообщил, что на 2023 год для поддержки энергетики предусмотрено всего 200 млн рублей, которых, по его мнению, недостаточно.

"Для развития энергоотрасли нами ведутся переговоры с российской стороной по предоставлению инфраструктурного кредита в размере 1,5 млрд рублей", - сказал он.

Премьер пояснил, что абхазская энергетика нуждается в восстановлении передающих и распределительных сетей, строгом учете потребления электроэнергии и высокой собираемости платежей.

Он подчеркнул, что "Абхазия в обозримом будущем не будет в состоянии создать полноценную энергетическую инфраструктуру без привлечения инвестиций".

Анкваб добавил, что в 2022 году Абхазия инвестировала в энергетическую отрасль 566,4 млн рублей.

Абхазия
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