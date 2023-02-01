Абхазия может лишиться энергии от ИнгурГЭС из-за нехватки воды

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - ИнгурГЭС может прекратить генерацию электричества из-за отсутствия осадков и рекордно низкого уровня воды в водохранилище, заявил премьер-министр Абхазии Александр Анкваб на совещании у президента республики Аслана Бжании. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Бжания поручил чиновникам ежедневно докладывать об уровне воды в водохранилище и заблаговременно предупреждать население о возможном изменении временного графика ограничения подачи электроэнергии.

Компания "Черноморэнерго" с 1 февраля ужесточила график отключений электричества, сославшись на сокращение поставок электроэнергии из России по сравнению с январем при росте потребления в январе на 15%.

Ужесточение графика отключений произошло и в районах республики, питающихся от ИнгурГЭС. Судя по опубликованному графику, свет абонентам будут отключать трижды в сутки по 2 часа.

Свет по графику в республике отключают с конца ноября 2022 года из-за возросшего энергопотребления в зимний период и уменьшения уровня воды в водохранилище ИнгурГЭС. По просьбе правительства республики Россия обеспечивает электричеством столицу и всю западную часть Абхазии, тогда как восточная часть получает электроэнергию от ИнгурГЭС, расположенной на границе Абхазии и Грузии.