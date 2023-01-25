Ракета компании Rocket Lab стартовала на орбиту с геолокационными спутниками двойного назначения

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Ракета Electron в среду по московскому времени стартовала на орбиту с тремя американскими спутниками HawkEye, сообщила компания-разработчик носителя Rocket Lab.

Спутники двойного назначения предназначены для определения местоположения источников радиосигналов на поверхности Земли.

Запуск был осуществлен с космодрома NASA Уоллопс, расположенного на одноименном острове у атлантического побережья американского штата Вирджиния, во вторник в 18:00 по времени Восточного побережья США (в среду в 02:00 по московскому времени). Примерно через час аппараты будут выведены на орбиту высотой примерно 550 км.

По данным американской компании-оператора HawkEye 360, половина заказов на получение данных со спутников будет поступать от Пентагона, а остальные - от спасательных служб и коммерческих компаний.

Компания HawkEye 360 в сентябре прошлого года подписала контракт с Национальным управлением военно-космической разведки США (NRO) на сумму $300 млн на картографирование радиочастотных излучателей на поверхности Земли. Она является одной из шести компаний, которые недавно заключили соглашения с NRO о предоставлении спутниковых радиочастотных данных в рамках усилий ведомства по расширению использования коммерчески доступной геопространственной информации. Компания HawkEye 360 сотрудничает с NRO с 2019 года.

В августе 2022 года было также подписано соглашение об исследованиях и разработках с командованием космической и противоракетной обороны США.

Спутники HawkEye, в частности, могут использоваться для мониторинга районов с повышенной активностью работы радиостанций, интенсивных радиочастотных сигналов средств радиоэлектронной борьбы и мест глушения сигналов GPS. С их помощью можно обнаруживать источники и места радиопомех на поле боевых действий.

Спутники, запущенные в рамках миссии под названием Virginia is for Launch Lovers ("Вирджиния для любителей запусков"), присоединятся к 15 аналогичным аппаратам радиочастотной геолокации компании, которые уже находятся на орбите. Это позволит повысить скорость получения и обработки данных. До 2024 года Rocket Lab должна будет запустить еще 12 спутников HawkEye, доведя их орбитальную группировку до 30 аппаратов.