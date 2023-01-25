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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:03

Ракета Electron вывела на орбиту геолокационные спутники двойного назначения

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Ракета Electron, стартовавшая в среду по московскому времени, успешно вывела на орбиту три американских спутника HawkEye, сообщила компания-разработчик носителя Rocket Lab.

"Вывод спутников подтвержден", - говорится в сообщении.

Спутники двойного назначения предназначены для определения местоположения источников радиосигналов на поверхности Земли.

Запуск трехступенчатой ракеты-носителя был осуществлен с космодрома NASA Уоллопс, расположенного на одноименном острове у атлантического побережья американского штата Вирджиния, во вторник в 18:00 по времени Восточного побережья США (в среду в 02:00 по московскому времени). Примерно через час после старта, отделившись от разгонного блока Curie, аппараты вышли на штатную орбиту высотой 550 км.

По данным американской компании-оператора HawkEye 360, половина заказов на получение данных со спутников будет поступать от Пентагона, а остальные - от спасательных служб и коммерческих компаний.

Компания HawkEye 360 в сентябре прошлого года подписала контракт с Национальным управлением военно-космической разведки США (NRO) на сумму $300 млн на картографирование радиочастотных излучателей на поверхности Земли. Она является одной из шести компаний, которые недавно заключили соглашения с NRO о предоставлении спутниковых радиочастотных данных в рамках усилий ведомства по расширению использования коммерчески доступной геопространственной информации. Компания HawkEye 360 сотрудничает с NRO с 2019 года.

В августе 2022 года было также подписано соглашение об исследованиях и разработках с командованием космической и противоракетной обороны США.

Спутники HawkEye, в частности, могут использоваться для мониторинга районов с повышенной активностью работы радиостанций, интенсивных радиочастотных сигналов средств радиоэлектронной борьбы и мест глушения сигналов GPS. С их помощью можно обнаруживать источники и места радиопомех на поле боевых действий.

Спутники, запущенные в рамках миссии под названием Virginia is for Launch Lovers ("Вирджиния для любителей запусков"), присоединятся к 15 аналогичным аппаратам радиочастотной геолокации компании, которые уже находятся на орбите. Это позволит повысить скорость получения и обработки данных. До 2024 года Rocket Lab должна будет запустить еще 12 спутников HawkEye, доведя их орбитальную группировку до 30 аппаратов.

Rocket Lab Electron HawkEye
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