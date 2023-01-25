Пятидневный карантин объявлен в столице КНДР из-за роста числа заболеваний ОРВИ

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Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Власти Северной Кореи распорядились ввести пятидневный карантин для жителей Пхеньяна из-за растущих случаев ОРВИ, сообщает NK News со ссылкой на официальное уведомление правительства КНДР.

Согласно ему, карантин вводится в столице Северной Кореи начиная со среды по воскресенье включительно.

Отмечается, что в уведомлении речь идет о респираторных заболеваниях, включая простуду. При этом о COVID-19 не упоминается.

NK News сообщает, что жители Пхеньяна обязаны оставаться в своих домах до конца воскресенья и проводить проверку температуры несколько раз в день.

Государственные СМИ КНДР пока не объявили о новых мерах.