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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

Власти КНДР призвали граждан страны к усилению противовирусных мер

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Северная Корея прилагает все усилия для защиты от вирусов, сообщают официальные СМИ КНДР.

Газета "Родонг Синмун" подчеркнула необходимость придания главного политического приоритета усилению карантинных мер и призвала народ продолжать борьбу с пандемией COVID-19 с "величайшим чувством бдительности".

"Мы прилагаем все усилия для поддержания и усиления карантинных барьеров, чтобы предотвратить проникновение любого заразного вируса на наши территории", - говорится в статье.

Тем временем ЦТАК пишет, что "в нынешнем году нужно ставить чрезвычайно-противоэпидемическую работу на первый план государственной работы".

"В связи с ухудшающейся с каждым днем противоэпидемической ситуацией в мире надежно сохраняется противоэпидемическая атмосфера во всем обществе и в то же время принимаются меры по повышению эффективности противоэпидемической работы", - говорится в статье.

Уточняется, что в многолюдных местах внедрены такие меры как измерение температуры и дезинфекция рук.

Ранее ряд СМИ сообщили, что в Пхеньяне вводится карантин из-за возросшего числа случаев заражения ОРВИ. Портал NK News со ссылкой на официальное уведомление правительства КНДР писал, что карантин вводится в столице Северной Кореи, начиная со среды по воскресенье включительно.

По данным радио Free Asia, Северная Корея заблокировала доступ в Пхеньян со среды по вторник, так как в столице якобы были подтверждены случаи заражения COVID-19.

При этом государственные СМИ КНДР пока не объявили о новых мерах.

Хроника 09 января 2020 года – 26 января 2023 годаПандемия коронавируса
КНДР коронавирус
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