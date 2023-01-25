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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:03

Белинвестбанк начал выдавать банковские гарантии для участия в госзакупках в РФ

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Белинвестбанк приступил к выдаче банковских гарантий для участия в госзакупках в России.

"Накануне завершилась регистрация банка в единой информационной системе закупок", - сообщается на сайте банка.

Долгое время российская сторона не принимала гарантии, выдаваемые белорусскими финансово-кредитными институтами. Ситуация изменилась благодаря реализации пилотного проекта по участию белорусских банков в процессе государственных (муниципальных) закупок в РФ, отмечается в сообщении.

"Возможность Белинвестбанка выдавать гарантии, признаваемые в госзакупках на территории России, станет значительным шагом к упрощению доступа белорусских компаний на рынок соседнего государства, что позволит им увеличить продажи собственных товаров, работ и услуг", - считают в банке.

В середине прошлого года правительство РФ запустило пилотный проект по участию в 2022-2023 годах белорусских банков в системе гарантирования госзакупок. В проекте на добровольной основе приняли участие Беларусбанк, Белвнешэкономбанк, Белинвестбанк, "Банк ВТБ (Беларусь)" и Минский транзитный банк. Позднее к проекту присоединились белорусский Альфа-банк и банк "Дабрабыт".

В конце прошлого года банковские гарантии для участия в госзакупках начал выдавать Беларусбанк.

Белинвестбанк действует с 2001 года и является третьим по величине госбанком, занимая 6-е место по размеру активов в банковской системе. Государству и госкомпаниям принадлежат 99,18% его акций.

В конце февраля прошлого года Белинвестбанк подпал под санкции США за поддержку специальной военной операции России на Украине. В июне в отношении банка были введены ограничения со стороны ЕС.

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