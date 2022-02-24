Минфин США ввел санкции против белорусских банков и официальных лиц

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Министерство финансов США в четверг объявило о санкциях против 24 белорусских физических и юридических лиц, включая министра обороны Виктора Хренина, за поддержку военной операции России на Украине.

"Министерство финансов США продолжает наносить ущерб военным и финансовым возможностям Белоруссии с помощью целенаправленных санкций. Кроме того, благодаря взаимосвязи между двумя странами действия Минфина, предпринятые сегодня против России, также нанесут серьезный экономический ущерб режиму Лукашенко", - говорится в заявлении главы Минфина Джаннет Йеллен.

Под санкции, в частности, попали два белорусских государственных банка - Белинвестбанк и Банк Дабрабыт.

Также ограничительные меры, помимо Хренина, вводятся против госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Александра Вольфовича.