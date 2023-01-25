Россияне стали лидерами по турпотоку на Шри-Ланку в январе

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Российские туристы заняли первое место по поездкам на Шри-Ланку с 1 по 22 января, высокий спрос побудил туроператоров увеличить число рейсов на направлении.

Согласно статистике Управления по развитию туризма Шри-Ланки (SLTDA), с начала года страну посетили 72 тыс. иностранных туристов. Лидером по числу путешественников стала Россия, откуда приехали 17,5 тыс. туристов. На втором месте Индия (9,2 тыс.), замыкает тройку Германия (6,3 тыс.). Также в топ-10 вошли Великобритания (5,9 тыс.), Франция (3,3 тыс.), Австралия (2,67 тыс.), Канада (2,45 тыс.), США (1,9 тыс.), Мальдивы (1,7 тыс.) и Израиль (1,3 тыс.).

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе туроператора FUN&SUN, российские туристы обеспечивают достаточно стабильный турпоток на Шри-Ланку.

"Спрос на направление очень хороший, как и на всю Юго-Восточную Азию. Учитывая стабильный турпоток и тенденцию к росту, мы наращиваем авиаперевозку", - пояснили в туркомпании.

Так, с 29 января туроператоры FUN&SUN и Coral Travel совместно запустят чартерную программу на Шри-Ланку (Коломбо) на рейсах авиакомпании AZUR air из трех городов - Новосибирска, Тюмени и Самары.

Помимо этого, с 10 февраля FUN&SUN запускает второй рейс по маршруту Москва - Маттала на самолетах авиакомпании Red Wings. Полетная программа заявлена до 24 апреля. Рейсы будут выполняться из аэропортов "Домодедово" и "Жуковский".

В настоящее время прямые рейсы на Шри-Ланку выполняются или запланированы из шести городов России - Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Новосибирска, Тюмени и Самары. Также можно добраться со стыковками в Турции, ОАЭ и других странах Ближнего Востока.