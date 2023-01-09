Российские туристы заняли второе место по числу прибытий на Шри-Ланку в 2022 году

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Российские туристы заняли второе место по числу прибытий на Шри-Ланку в 2022 году, их доля в общем иностранном турпотоке составила 13%, следует из данных Управления по развитию туризма страны.

Всего Шри-Ланку в 2022 году посетило почти 720 тыс. иностранных туристов, это более чем в три раза превышает результат 2021 года, когда их число составило 195 тыс. Первое место заняли граждане Индии, на долю которых пришлось 17% поездок (более 120 тыс.), на втором месте - Россия с долей 13% (более 93 тыс. туристов), на третьем - Великобритания (12% турпотока, 86 тыс. туристов).

В декабре россияне вышли по численности на первое место среди иностранных туристов, за последний месяц года из РФ прибыло 19 тыс. человек. В ноябре россияне также лидировали, на их долю пришлось 25% всех прибытий.

Прямые рейсы в Коломбо из России возобновились в октябре 2022 года, что позволило снизить стоимость поездок и увеличило интерес туристов к направлению. В начале декабря власти страны отменили все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Туристам при въезде больше не нужно предъявлять сертификаты вакцинации или делать тесты.

Власти островного государства ожидают, что в 2023 году быстрое восстановление туристической индустрии после пандемии коронавируса продолжится за счет возобновления поездок граждан Китая, который прежде был одним из наиболее важных рынков для Шри-Ланки.