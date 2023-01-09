Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:55

Российские туристы заняли второе место по числу прибытий на Шри-Ланку в 2022 году

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Российские туристы заняли второе место по числу прибытий на Шри-Ланку в 2022 году, их доля в общем иностранном турпотоке составила 13%, следует из данных Управления по развитию туризма страны.

В миреРосстат назвал Монголию лидером по росту турпотока из РФ за 9 месяцевЧитать подробнее

Всего Шри-Ланку в 2022 году посетило почти 720 тыс. иностранных туристов, это более чем в три раза превышает результат 2021 года, когда их число составило 195 тыс. Первое место заняли граждане Индии, на долю которых пришлось 17% поездок (более 120 тыс.), на втором месте - Россия с долей 13% (более 93 тыс. туристов), на третьем - Великобритания (12% турпотока, 86 тыс. туристов).

В декабре россияне вышли по численности на первое место среди иностранных туристов, за последний месяц года из РФ прибыло 19 тыс. человек. В ноябре россияне также лидировали, на их долю пришлось 25% всех прибытий.

В миреШри-Ланка из-за санкций не готова принимать карты "Мир"Шри-Ланка из-за санкций не готова принимать карты "Мир"Читать подробнее

Прямые рейсы в Коломбо из России возобновились в октябре 2022 года, что позволило снизить стоимость поездок и увеличило интерес туристов к направлению. В начале декабря власти страны отменили все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Туристам при въезде больше не нужно предъявлять сертификаты вакцинации или делать тесты.

Власти островного государства ожидают, что в 2023 году быстрое восстановление туристической индустрии после пандемии коронавируса продолжится за счет возобновления поездок граждан Китая, который прежде был одним из наиболее важных рынков для Шри-Ланки.

Россия Шри-Ланка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Заявка "Газпрома" на транзит газа через Украину составила 35,5 млн куб. м в эти сутки

Brent подорожала до $79,5 за баррель

Brent подорожала до $79,5 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 9 января

Болсонару осудил беспорядки, устроенные его сторонниками

Болсонару осудил беспорядки, устроенные его сторонниками

Около 400 человек арестованы в Бразилии за участие в беспорядках

Президент Бразилии решил задействовать федеральные силы для подавления протеста

Президент Бразилии решил задействовать федеральные силы для подавления протеста

Сторонники экс-лидера Бразилии Болсонару ворвались в парламент

Следующий в Иран сухогруз сошел с мели в Волго-Каспийском морском судоходном канале

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об ударе по общежитиям в Краматорске, где базировались силы ВСУ

В НАТО не дали Белграду разрешение вернуть сербские силы безопасности в Косово

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });