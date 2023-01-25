Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

Суд в Стокгольме снял обвинения в мошенничестве с экс-главы Swedbank

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Окружной суд Стокгольма в среду снял с бывшего генерального директора шведского Swedbank Биргитте Боннесен обвинения в мошенничестве и манипулировании рынком, а также в разглашении инсайдерской информации, сообщило агентство BNS.

Решение суда было принято спустя четыре года после того, как в банке разразился скандал с отмыванием денег.

Как сообщалось, в конце марта 2019 года совет директоров Swedbank отправил Боннесен в отставку на фоне скандала из-за подозрительных операций, проходивших, в том числе через эстонское подразделение банка, и потенциальных нарушений шведского законодательства об инсайдерской торговле. Вслед за CEO ушел в отставку председатель правления банка Ларс Идермарк.

Шведская вещательная компания SVT сообщала, что подозрительные транзакции через эстонское подразделение Swedbank в 2010-2016 годах могли составлять до 100 млрд евро; деньги преимущественно связывали с российскими источниками.

Сообщалось также, что банк якобы заранее проинформировал крупнейших акционеров о предстоящем выходе скандального материала об отмывании денег через эстонское подразделение. Тем самым Swedbank пытался защитить акционеров от резкого падения стоимости акций.

В 2011-2014 годах Боннесен руководила деятельностью Swedbank в странах Балтии.

Swedbank Швеция Стокгольм Эстония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Байден объявил о решении передать 31 танк M1 Abrams Украине

Байден объявил о решении передать 31 танк M1 Abrams Украине

Швейцария запрещает оказание ряда услуг РФ

Население Германии в 2022 году достигло рекорда из-за притока мигрантов

Население Германии в 2022 году достигло рекорда из-за притока мигрантов

США намерены произвести для Украины 31 танк M1 Abrams на сумму $400 млн

Россияне стали лидерами по турпотоку на Шри-Ланку в январе

Россияне стали лидерами по турпотоку на Шри-Ланку в январе

Microsoft сообщила об устранении проблем с доступом к сервисам

Германия решила передать Украине 14 танков Leopard 2

Германия решила передать Украине 14 танков Leopard 2

Финляндия готова участвовать в пакетном решении о поставке танков Leopard 2 на Украину

В аэропорту Берлина отменены все рейсы в связи с забастовкой

Полиция в Перу применила слезоточивый газ для разгона протестующих против правительства

Полиция в Перу применила слезоточивый газ для разгона протестующих против правительства
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });