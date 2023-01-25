Суд в Стокгольме снял обвинения в мошенничестве с экс-главы Swedbank

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Окружной суд Стокгольма в среду снял с бывшего генерального директора шведского Swedbank Биргитте Боннесен обвинения в мошенничестве и манипулировании рынком, а также в разглашении инсайдерской информации, сообщило агентство BNS.

Решение суда было принято спустя четыре года после того, как в банке разразился скандал с отмыванием денег.

Как сообщалось, в конце марта 2019 года совет директоров Swedbank отправил Боннесен в отставку на фоне скандала из-за подозрительных операций, проходивших, в том числе через эстонское подразделение банка, и потенциальных нарушений шведского законодательства об инсайдерской торговле. Вслед за CEO ушел в отставку председатель правления банка Ларс Идермарк.

Шведская вещательная компания SVT сообщала, что подозрительные транзакции через эстонское подразделение Swedbank в 2010-2016 годах могли составлять до 100 млрд евро; деньги преимущественно связывали с российскими источниками.

Сообщалось также, что банк якобы заранее проинформировал крупнейших акционеров о предстоящем выходе скандального материала об отмывании денег через эстонское подразделение. Тем самым Swedbank пытался защитить акционеров от резкого падения стоимости акций.

В 2011-2014 годах Боннесен руководила деятельностью Swedbank в странах Балтии.