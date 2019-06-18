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Swedbank отстранил от работы гендиректора и финдиректора эстонского подразделения

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Руководство шведского банка Swedbank AB отстранило от работы главного исполнительного директора и председателя совета директоров эстонского филиала Робарта Китта и финансового директора Вайко Таммевали на фоне внутреннего расследования нарушений мер по борьбе с отмыванием средств в подразделении.

Как говорится в сообщении банка, они также будут исключены из совета директоров эстонского филиала.

Временно исполняющим обязанности председателя совета директоров подразделения и CEO станет главный специалист по рискам Олави Лепп, а врио финдиректора станет главный казначей Анна Коутс.

"Как сообщалось ранее, Swedbank начал углубленную внутреннюю проверку с привлечением сторонних ресурсов для расследования соответствия требованиям по противодействию отмыванию средств, и Swedbank продолжит принимать меры по результатам проверки", - отмечается в пресс-релизе.

Как сообщалось ранее, крупнейшая в Швеции вещательная компания SVT 20 февраля опубликовала данные, согласно которым через подразделение Swedbank в Эстонии в течение нескольких лет проводились подозрительные транзакции на значительные суммы. Позднее SVT дополнила материал сведениями из оказавшегося в ее распоряжении внутреннего отчета Swedbank: общая сумма операций составляла 135 млрд евро в 2010-2016 годах, деньги связывают с российскими источниками.

По информации SVT, банк также предоставлял ложные сведения властям США, которые направляли запросы в связи с расследованиями по "панамским досье". Утверждается, что в число получателей таких платежей входил Пол Манафорт - руководитель предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, впоследствии осужденный за налоговые махинации, банковское мошенничество, незаконное лоббирование и оказание давления на свидетелей.

Скандал из-за подозрительных операций привел к отставке гендиректора Swedbank Биргитте Боннесен.

Swedbank

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