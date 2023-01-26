Узбекистан запланировал начать импорт газа из РФ c 1 марта

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Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Узбекистан планирует начать импорт российского газа с марта. Об этом сообщили "Интерфаксу" в министерстве энергетики республики.

"Планируем уже с 1 марта 2023 года наладить импорт природного газа из России в Узбекистан", - сказал представитель ведомства.

По его словам, созданная рабочая группа в настоящее время изучает состояние и технические возможности газотранспортной инфраструктуры для доставки газа.

Ранее сообщалось, что 24 января состоялась рабочая встреча главы "Газпрома" Алексея Миллера и министра энергетики Узбекистана Журабека Мирзамахмудова. Стороны рассмотрели актуальные и перспективные вопросы взаимодействия. На встрече Алексей Миллер и Журабек Мирзамахмудов подписали "дорожную карту " по сотрудничеству в газовой отрасли.

Накануне Минэнерго республики сообщило, что Узбекистан в рамках подписанной с "Газпромом" "дорожной карты" предусматривает вопросы поставок газа. При этом о передаче газотранспортной системы российскому концерну переговоры не велись.

"Переговоры и принятая "дорожная карты" направлены на поставку природного газа на внутренний рынок в необходимых объемах при полном сохранении прав собственности на действующую газотранспортную систему Республики Узбекистан. В этом случае никакой угрозы ни газотранспортной системе, ни нашему суверенитету нет", - говорилось в сообщении ведомства.

Руководство России, Казахстана и Узбекистана обсуждает возможность наращивания поставок российского газа в Казахстан и Узбекистан с учетом роста внутреннего потребления и экспортных обязательств перед Китаем. Для этого может потребоваться модернизация газотранспортной инфраструктуры для доставки газа и даже строительство новых газопроводов. В том числе на территории России будет необходимо инвестировать в развитие газотранспортной инфраструктуры около 260 млрд рублей.

Мороз и энергокризис в Узбекистане

Нынешней зимой Узбекистан в ходе экстремальных холодов столкнулся с масштабным энергокризисом. Президент Шавкат Мирзиёев на недавнем заседании подверг острой критике чиновников за халатность в подготовке к осенне-зимнему периоду. По данным властей, в зимние пиковые нагрузки наблюдается дефицит газа по республике до 20 млн кубометров в сутки.

В этой связи было принято решение активизировать импорт газа, электроэнергии, угля и мазута из-за дефицита энергоресурсов на фоне наступивших в стране холодов. Так, страна начала импорт в зимний период из Туркмении 1,5 млрд кубометров природного газа для удовлетворения внутреннего спроса. Однако 12-21 января Туркмения приостанавливала по техническим причинам поставки газа. Сейчас поставки восстановлены.

Узбекистан способен добывать порядка 70 млрд кубометров газа в год, но из-за истощения запасов, технологических потерь и отсутствия эффективной системы контроля поставки углеводородов за последние годы существенно снизились. В 2022 году добыча газа в республике снизилась на 4% по сравнению с 2021 годом – до 51,7 млрд кубометров. По оценкам узбекских чиновников, в 2023 году республика может добыть 56,3 млрд кубометров природного газа.

18 января "Газпром" подписал с Казахстаном "дорожную карту" по сотрудничеству в газовой отрасли. Документ определяет основные направления взаимодействия сторон, в частности, по вопросам переработки казахстанского газа на Оренбургском ГПЗ, возможности поставок российского газа в Казахстан, а также перспективные проекты сотрудничества.