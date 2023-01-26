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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

Кодзи Сато возглавит Toyota с 1 апреля

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Новым главным исполнительным директором ведущего японского автопроизводителя Toyota Motor Corp. с 1 апреля станет Кодзи Сато, говорится в сообщении компании.

В настоящее время Сато занимает в компании пост операционного директора, а также должность президента люксового бренда Lexus. 53-летний бизнесмен работает в Toyota с 1992 года.

Действующий CEO Акио Тоёда займет пост председателя совета директоров, а действующий председатель Такэси Утиямада оставит эту должность и будет рядовым членом совета.

Акции Toyota в четверг подешевели на 0,6%. За последние 12 месяцев капитализация автопроизводителя сократилась на 12,5%, до 26,48 трлн иен ($204,4 млрд). В 2021 году компания заняла первое место в мире по числу произведенных автомобилей, опередив Volkswagen.

Toyota
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