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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:28

Квартальная чистая прибыль Toyota сократилась на 8,1%

В связи с закрытием завода в Петербурге компания зафиксировала списание 104,05 млрд иен

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В третьем квартале 2023 финансового года (октябрь-декабрь) японский автопроизводитель Toyota Motor Corp. сократил чистую прибыль на 8,1%, но сохранил прогнозы продаж и прибыли на текущий финансовый год в целом.

В отчетный период чистая прибыль компании уменьшилась до 727,94 млрд японских иен ($5,54 млрд) по сравнению с 791,74 млрд иен за аналогичный период годом ранее.

Несмотря на снижение, показатель превзошел прогнозы аналитиков, опрошенных FactSet, которые в среднем ждали чистую прибыль на уровне 717,6 млрд иен.

Выручка Toyota подскочила на 25%, до 9,755 трлн иен, на фоне увеличения продаж автомобилей.

Операционная прибыль компании в Японии подскочила на 72%, до 683,4 млрд иен, в Европе и Азии показатель снизился, а в Северной Америке компания зафиксировала операционный убыток.

Toyota подтвердила прогнозы на текущий финансовый год, который завершится в марте. Она по-прежнему ожидает, что за год продажи автомобилей составят 10,4 млн, выручка вырастет на 15% до 36 трлн иен, а чистая прибыль сократится на 17%, до 2,36 трлн иен.

Компания решила завершить производство автомобилей на своем заводе в Петербурге, зафиксировав списание в размере 104,05 млрд иен, говорится в пресс-релизе компании. Большая часть этой суммы была отражена в отчетности за второй финквартал.

Toyota Япония Петербург
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