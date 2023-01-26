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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

В Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности на полмесяца

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - "Желтый" уровень террористической опасности, введенный в Севастополе летом прошлого года, продолжит действовать еще как минимум 15 дней, сообщается в четверг на сайте правительства города.

"Установлен высокий ("желтый") уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18:00 26 января 2023 года сроком на 15 суток до 18:00 10 февраля 2023 года", - говорится в сообщении.

Такое решение принято на основании данных правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе теракта.

Высокий уровень террористической опасности был введен в Севастополе 31 июля 2022 года – после того, как беспилотник с маломощным взрывным устройством попал во двор штаба Черноморского флота в Севастополе. С тех пор власти города периодически сообщают об атаках дронов.

"Желтый" – второй уровень по установленной шкале. Всего их три: повышенный - "синий", высокий - "желтый" и критический - "красный".

Севастополь Крым
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