Экс-президентов США попросили поискать дома не сданные или секретные документы

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Национальное управление архивов и документации США (NARA) официально попросило бывших президентов и вице-президентов страны проверить личные архивы на предмет документов, которые по закону нужно было передать в архив государства или в которых есть засекреченная информация.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на письмо NARA, разосланное этим политикам после ряда скандалов, связанных с обнаружением секретных документов дома у президента Джо Байдена, экс-президента Дональда Трампа и бывшего вице-президента Майка Пенса.

"Мы просим вас провести оценку любых материалов, хранящихся за пределами NARA, чтобы определить, могут ли определенные материалы, которые ранее считались личными, непреднамеренно содержать записи президента или вице-президента, которые подпадают под действие Закона о президентских документах (PRA), вне зависимости от того, засекречены они или нет", - говорится в письме NARA.

Обращение было направлено представителям бывших президентов и вице-президентов из последних шести президентских администраций, подпадающих под действие PRA - от бывшего президента Рональда Рейгана до нынешней администрации Белого дома.

В письме подчеркивается, что, в соответствии с PRA, "президентские записи каждой администрации, начиная с Рейгана и далее, должны быть переданы в NARA, независимо от статуса секретности".

Представители бывших президентов Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего, Барака Обамы и Джорджа Буша-старшего сообщили CNN, что все секретные документы администрации этих президентов передали в NARA после завершения их президентских сроков.

Ранее на этой неделе сообщалось, что адвокат Пенса обнаружил более десятка документов под грифом "секретно" в его доме в Индиане, материалы передали ФБР.

До этого вокруг Байдена разгорелся скандал после того, как секретные документы обнаружили сначала в Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена в Вашингтоне, а затем в личном гараже и резиденции президента. Они относятся ко времени его пребывания на посту вице-президента. Это является грубейшим нарушением правил пользования секретной документацией.

В прошлом в ненадлежащем хранении засекреченных документов обвиняли Трампа.

Влиятельные американские законодатели-республиканцы обвинили Минюст в использовании двойных стандартов в подходе к Байдену и Трампу. Под их давлением генпрокурор США Меррик Гарланд назначил спецпрокурора Роберта Хёра расследовать дело, касающееся Байдена.