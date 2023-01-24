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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

В доме Пенса обнаружили секретные материалы

В доме Пенса обнаружили секретные материалы
Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Адвокат бывшего вице-президента США Майка Пенса обнаружил более десятка документов под грифом "секретно" в его доме в Индиане, материалы передали ФБР. Об этом сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.

"Адвокат Пенса обнаружил засекреченные документы в новом доме бывшего вице-президента в Кармеле (штат Индиана), после обнаружения секретных материалов в личном кабинете и резиденции президента Джо Байдена, сообщили источники", - информирует телеканал.

Уточняется, что документы нашли на прошлой неделе, и их уже передали в ФБР.

Со своей стороны, The New York Times сообщает, что представитель Пенса Грег Джейкоб 18 января направил Национальному управлению архивов и документации письмо, что обнаруженные на прошлой неделе документы "непреднамеренно упаковали в коробки и перевезли" в дом Пенса в конце периода руководства администрации экс-президента Дональда Трампа.

Джейкоб уточнил, что 16 января Пенс "нанял стороннего консультанта, имеющего опыт работы с секретными документами", для проверки материалов, хранящихся в его доме "из-за предосторожности".

"Адвокат вице-президента Пенса не может предоставить точное описание документов или информационных материалов, которые могут содержать конфиденциальную или секретную информацию, потому что адвокат не просматривал содержание документов", - говорится в письме Джейкоба.

Во втором письме от 22 января Джейкоб сообщил, что агенты ФБР посетили дом Пенса в Индиане в ночь на 19 января, чтобы забрать документы. Передать их помог личный поверенный Пенса, имя которого не разглашается.

Отдел национальной безопасности Минюста США вместе с ФБР проводят проверки документов и изучают, как они попали в дом Пенса.

Телеканал отмечает, что до этого бывший вице-президент неоднократно повторял, что у него нет никаких секретных документов.

Пока неизвестно, каков уровень конфиденциальности найденных материалов. Команда Пенса планирует позднее во вторник уведомить Конгресс об обнаруженных документах.

Ранее в январе вокруг президента США Джо Байдена разгорелся скандал после того, как секретные документы обнаружили сначала в Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена в Вашингтоне, а затем в личном гараже и резиденции президента. Они относятся ко времени его пребывания на посту вице-президента. Это является грубейшим нарушением правил пользования секретной документацией.

В прошлом в ненадлежащем хранении засекреченных документов обвиняли бывшего президента США Дональда Трампа.

Влиятельные американские законодатели-республиканцы обвинили Минюст в использовании двойных стандартов в подходе к Байдену и Трампу. Под их давлением генпрокурор США Меррик Гарланд назначил спецпрокурора Роберта Хёра расследовать дело, касающееся Байдена.

США Майк Пенс
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