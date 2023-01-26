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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

Астронавты выйдут в открытый космос с борта МКС 2 февраля для проведения монтажных работ

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Двое астронавтов выйдут в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) 2 февраля для проведения на ее поверхности монтажных работ в целях модернизации системы энергоснабжения, сообщило в четверг Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

По данным управления, астронавты продолжат монтажные работы на ферме МКС, на которой в ходе предыдущего выхода, 20 января, были смонтированы кронштейны. В будущем планируется закрепить на них пару мощных солнечных панелей iROSA, которые будут доставлены на станцию летом американским грузовым космическим кораблем.

Первая пара панелей iROSA была смонтирована и развернута во время трех выходов астронавтов в июне 2021 года. В конце прошлого года была установлена еще одна пара панелей, которую доставил на МКС грузовой корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX. Новые солнечные панели уже поставляют станции дополнительную электроэнергию. Всего на МКС должно быть добавлено три пары новых панелей в рамках продолжающейся модернизации энергетической системы.

Новые панели позволят генерировать на 30% больше электроэнергии для обеспечения функционирования станции. Устанавливаемые рядом с восемью старыми они повысят мощность энергосистемы со 160 до 215 киловатт.

Как отмечает NASA, имеющиеся восемь солнечных панелей МКС функционируют нормально, однако они постепенно деградируют, поскольку их срок службы был рассчитан на 15 лет. Первая пара панелей была развернута на станции более 20 лет назад.

В настоящее время в состав экипажа МКС входят российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, Анна Кикина, американские астронавты Фрэнк Рубио, Джош Кассада, Николь Манн, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката.

NASA МКС
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