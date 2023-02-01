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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:57

Коррекцию орбиты МКС перенесли на 3 февраля по "баллистическим причинам"

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Запланированная на 1 февраля коррекция орбиты Международной космической станции (МКС) состоится 3 февраля, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

"Коррекция орбиты МКС с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-20", запланированная на 1 февраля, перенесена на резервную дату - 3 февраля - по баллистическим причинам", - говорится в сообщении.

По данным госкорпорации, запуск грузового корабля "Прогресс МС-22" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур намечается на 9 февраля в 09:15 по московскому времени.

МКС Роскосмос
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