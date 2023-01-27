Москалькова и украинский омбудсмен обсудили репатриацию тяжелораненых пленных

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в очередной раз обсудила с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом репатриацию тяжело раненых пленных и возвращение подлежащих депортации граждан, сообщила она в четверг в своем телегам-канале.

"Состоялась очередная встреча с украинским Уполномоченным по правам человека Дмитрием Лубинцом. В этот раз, с участием Главного омбудсмена Турции Шерефа Малкоча (...) Продолжая продвигаться в этом направлении, договорились о содействии в обмене списками тяжелораненых, подлежащих репатриации, оказании помощи компетентным органам в возврате граждан, подлежащих депортации", - говорится в сообщении.

Москалькова подчеркнула, что ключевую роль в этих вопросах играют Минобороны РФ и российские спецслужбы.

"Вместе с тем, как показывает практика, в подобных ситуациях роль омбудсменов возрастает. Стараемся делать все возможное для оказания помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию", - отметила она.

По словам омбудсмена, взаимодействие с украинским коллегой уже позволило решить ряд вопросов, связанных с помощью по обмену пленными, возвращением удерживаемых гражданских лиц, воссоединением семей и поиском пропавших без вести.