Переговоры о возвращении из плена тяжело раненных россиян продолжаются

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Переговоры о возвращении в Россию из украинского плена тяжело раненных российских военных продолжаются, сообщила журналистам уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Ведут переговоры министерства обороны двух стран.

Тему обмена тяжело раненных она назвала самой болезненной и важной на данный момент. Омбудсмен выразила надежду, что обмены продолжатся и будут проводиться чаще.

Об обсуждении с уполномоченным по правам человека Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом вопроса о возвращении в Россию тяжело раненных военных Москалькова говорила в январе.

6 марта она отметила, что с повестки дня не снят и вопрос о гражданских лицах, которые хотели бы вернуться к своим родственникам в Россию или на Украину.

"Мы занимаемся сейчас тремя кейсами о воссоединении детей с родителями и находимся почти в ежедневной переписке с Лубинцом по процедуре воссоединения детей", - сказала Москалькова.