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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

Администрация Байдена объявила о ликвидации лидера ИГИЛ в Сомали

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Американские военные уничтожили ключевого посредника ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) в Сомали Билала аль-Судани и около 10 боевиков, сообщили высокопоставленные представители администрации президента США.

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Контртеррористическая операция была проведена в среду вечером на севере Сомали по приказу президента США Джо Байдена.

Официальные лица добавили, что благодаря "тщательному планированию и безупречному исполнению плана жертв среди американских военнослужащих или гражданских лиц не было".

Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил ликвидацию аль-Судани: "25 января по приказу президента американские военные провели штурмовую операцию на севере Сомали, в результате которой погибли несколько членов ИГИЛ, в том числе Билал аль-Судани, лидер ИГИЛ в Сомали и ключевой посредник глобальной сети ИГИЛ".

Он отметил, что аль-Судани "был ответственен за содействие растущему присутствию ИГИЛ в Африке и за финансирование операций группировки по всему миру, в том числе в Афганистане".

"Мы благодарны нашим выдающимся военнослужащим, а также нашему разведывательному сообществу и другим межведомственным партнерам за их поддержку этой успешной контртеррористической операции", - говорится в заявлении главы Пентагона.

США Джо Байден Сомали
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