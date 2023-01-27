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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

Уроженец Узбекистана признан виновным совершенном в 2017 теракте в Нью-Йорке

Ему грозит смертная казнь

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов, совершивший теракт на Хэллоуин в Нью-Йорке в 2017 году, признан виновным и теперь может быть приговорен к смертной казни или пожизненному заключению, сообщает телеканал CBS News.

"Исламский экстремист, который 31 октября 2017 года убил восемь человек, выехав на грузовике на скорости на популярную велосипедную дорожку Нью-Йорка, был признан виновным в совершении 28 преступлений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что жюри присяжных совещалось около семи часов в течение двух дней, прежде чем признать Саипова виновным в совершении преступлений, в том числе - в убийствах и поддержке иностранной террористической организации.

"Присяжные вернутся в суд в течение нескольких дней, чтобы заслушать дополнительные доказательства, которые помогут им решить, должен ли он быть приговорен к смерти или же - провести остаток своей жизни в тюрьме", - подчеркивается в сообщении.

В Нью-Йорке для вынесения смертного приговора за такую меру должны высказаться все 12 присяжных.

31 октября 2017 года в Нью-Йорке грузовик под управлением Саипова выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен, затем, сбивая на своем пути людей, врезался в школьный автобус. В результате погибли восемь человек, более десяти пострадали. Власти квалифицировали произошедшее как теракт.

Иммигрант из Узбекистана признался следователям, что вдохновлялся пропагандой террористической группировки ИГ ("Исламское государство", организация запрещена в РФ).

США Узбекистан
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